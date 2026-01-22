Четверо попали в больницу после ДТП под Воронежем

Накануне, примерно в 13.40 час., в Новоусманском районе на 3 км автодороги «М-4 “Дон” — с. Александровка», по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», 19-летний житель областного центра, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 69-летнего жителя областного центра.