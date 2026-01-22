Четверо попали в больницу после ДТП под Воронежем

В Новоусманском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.
Накануне, примерно в 13.40 час., в Новоусманском районе на 3 км автодороги «М-4 “Дон” — с. Александровка», по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», 19-летний житель областного центра, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 69-летнего жителя областного центра.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля «Лада Калина», 19-летняя жительница г. Воронежа, а также водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан», 66-летняя жительница областного центра, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.