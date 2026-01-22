Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо попали в больницу после ДТП под Воронежем

В столкновении «Рено» и «Лады» в пригороде Воронежа пострадали четыре человека.

Источник: ГУ МВД по области

В Новоусманском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Накануне, примерно в 13.40 час., в Новоусманском районе на 3 км автодороги «М-4 “Дон” — с. Александровка», по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», 19-летний житель областного центра, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 69-летнего жителя областного центра.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля «Лада Калина», 19-летняя жительница г. Воронежа, а также водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан», 66-летняя жительница областного центра, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.