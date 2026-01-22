В Усольском районе три человека пострадали при столкновении «Лады» и «Мерседеса»

Как удалось установить полицейским, в «Ладе» находились медработники. Одна из них, 48-летняя женщина, вылетела из легковушки во время столкновения. Она, а также водитель и второй пассажир, получили множественные травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь. Госавтоинспекторы проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства произошедшего.