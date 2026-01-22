Ричмонд
В Усольском районе три человека пострадали при столкновении «Лады» и «Мерседеса»

Один из пассажиров вылетел из машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе ранним утром 22 января 2026 года произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 1783 километре автодороги Р-255 «Сибирь», между посёлком Средний и деревней Кочерикова.

— По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь со стороны Черемхово, слишком разогнался. Из-за этого врезался в прицеп попутно ехавшего грузовика «Мерседес Бенц», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Как удалось установить полицейским, в «Ладе» находились медработники. Одна из них, 48-летняя женщина, вылетела из легковушки во время столкновения. Она, а также водитель и второй пассажир, получили множественные травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь. Госавтоинспекторы проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе грузовик съехал в кювет, пострадали два человека.