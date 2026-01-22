Омича заочно приговорили к 12 годам колонии за перевод денег для ВСУ

22 января Омский областной суд вынес заочный приговор по еще одному делу о государственной измене. 52-летнего жителя региона признали виновным в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Было установлено, что осенью 2022 года фигурант, являясь противником специальной военной операции, перечислил со своей банковской карты 500 долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. Сибиряк выехал за пределы страны и был объявлен в федеральный и международный розыск. Суд рассмотрел дело в рамках статьи № 275 УК РФ" в отсутствие фигуранта.
Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Срок отбывания наказания начнется с момента задержания виновного.
«Также постановили конфисковать, взыскав с изменщика в доход государства 30 030 рублей, соответствующую сумме переведенных осужденным денежных средств», — уточнили в пресс-службе судов Омской области.
Приговор еще не вступил в законную силу, сторонам разъяснен порядок его обжалования.
