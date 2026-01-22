Омича заочно приговорили к 12 годам колонии за перевод денег для ВСУ

Было установлено, что осенью 2022 года фигурант, являясь противником специальной военной операции, перечислил со своей банковской карты 500 долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. Сибиряк выехал за пределы страны и был объявлен в федеральный и международный розыск. Суд рассмотрел дело в рамках статьи № 275 УК РФ" в отсутствие фигуранта.