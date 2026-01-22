В ФСБ сообщили о задержании готовившего теракт на железной дороге

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Уфе, который готовили двое граждан из стран Центральной Азии. Одного из них ликвидировали, а второго задержали. Злоумышленники собирали сведения об отделе полиции в Уфе, где собирались устроить теракт. Они осмотрели местность, купили огнестрельное оружие и компоненты для изготовления взрывчатки.