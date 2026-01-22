Суд отправил под домашний арест владельца воронежской сети АЗС

Господину Борисову вменяется участие в незаконной банковской деятельности, выразившейся в обналичивании денег (ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии). Его задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области. В связанных с предпринимателем фирмах и у их контрагентов, по данным «Ъ-Черноземье», было проведено порядка трех десятков обысков.