Житель Башкирии избивал женщину и угрожал убить ее ребенка

Согласно материалам дела, еще в мае прошлого года мужчину уже привлекали к ответственности за избиение женщины, с которой он жил. Однако это его не остановило. В сентябре 2025 года, будучи пьяным, он снова набросился на сожительницу, ударил ее ладонью и оттолкнул, из-за чего она получила травмы.