Житель Башкирии избивал женщину и угрожал убить ее ребенка

Житель Бирска получил срок за избиение сожительницы и угрозы ее сыну.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 41-летнему жителю Бирска, который систематически издевался над своей сожительницей и угрожал ее несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщила прокуратура республики.

Согласно материалам дела, еще в мае прошлого года мужчину уже привлекали к ответственности за избиение женщины, с которой он жил. Однако это его не остановило. В сентябре 2025 года, будучи пьяным, он снова набросился на сожительницу, ударил ее ладонью и оттолкнул, из-за чего она получила травмы.

Конфликт продолжился на следующий день, но на этот раз его жертвой стал 17-летний сын потерпевшей. Во время ссоры обвиняемый схватил садовые грабли и начал размахивать ими, открыто угрожая подростку убийством.

Учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину и уже имел непогашенную судимость, суд назначил ему реальный срок. Мужчина был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

