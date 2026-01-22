Что известно о нападении подростка на лицей в Нижнекамске

22 января 2026 года в городе Нижнекамске в Республике Татарстан произошло ЧП в лицее № 37. 13-летний ученик пришел в школу с ножом и пиротехникой, ранил сотрудницу и устроил несколько взрывов. Нападавший задержан. Собрали главные подробности происшествия.
По данным Следственного комитета РФ, 13-летний подросток напал с ножом на техническую работницу школы, а также выстрелил из сигнального устройства, в результате чего сам получил травмы.
Ученики рассказали телеграм-каналу 112, что услышали в коридоре взрывы. В школе началась паника, детям пришлось забаррикадироваться в классах.
Жертвой атаки стала 54-летняя уборщица лицея. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что женщине оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Дети при нападении не пострадали, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Нападавшим оказался ученик 7-го класса Данис Р. Семья мальчика характеризуется положительно, родители работают инженерами, на профилактическом учете ребенок не состоял.
Как пишет Baza, подросток увлекался темой скулшутинга с 6-го класса и состоял в тематических чатах. В августе 2025 года он якобы угрожал прийти в школу с оружием, но тогда его слова не восприняли всерьез.
На его разгрузке была надпись: «Лиза 20.01.26». По данным Mash и SHOT, это имя его знакомой, которая погибла два дня назад при падении с крыши.
Mash также рассматривает версию травли из-за лишнего веса. Однако родители мальчика утверждают, что сын никогда не жаловался на конфликты.
По данным Baza, охрану лицея обеспечивало ЧОП «Империя», контракт с которым на сумму 1,5 млн рублей был заключен в начале 2026 года. Но ученики говорят, что на входе обычно дежурили пожилые женщины, а рамок металлоискателей в школе не было.
Прокуратура Татарстана уже начала проверку соблюдения требований законодательства об образовании и даст оценку действиям органов профилактики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: о покушении на убийство и халатности.