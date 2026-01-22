Силы ПВО сбили 224 БПЛА за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 748 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 267 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 755 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 531 единица специальной военной автомобильной техники.