В Уфе временно перекроют Восточный выезд

В Уфе вновь ожидаются временные ограничения движения на Восточном выезде. На этот раз дорогу перекроют в ночь с четверга на пятницу.
Движение в направлении Уфы будет полностью закрыто в период с 00:00 до 05:00. Одновременно с этим будут заблокированы все подъезды к магистрали как со стороны федеральной трассы М-5 «Урал», так и в районе села Федоровка.
Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, ограничения связаны с продолжающимися работами по установке современной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на данном участке.
