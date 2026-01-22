В Москве экс-сотрудник автосалона похитил 26 иномарок

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной партии автомобилей. Бывший работник компании за полгода тайно вывез со стоянки 26 иномарок. Общая сумма ущерба превысила 64 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О пропаже машин заявили сотрудники автосалона на юге Москвы: выяснилось, что служебные авто исчезали со стоянки на протяжении полугода. Вскоре на улице Мельникова полицейские задержали подозреваемого, который оказался бывшим работником компании.
По версии следствия, мужчина нашел в мессенджере скупщика краденого и договорился о сделке. Покупатель оплачивал товар и присылал эвакуаторы, которые беспрепятственно вывозили иномарки с территории стоянки. Семь похищенных автомобилей полицейские уже обнаружили в разных регионах России, поиск остальных продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Фигурант находится под подпиской о невыезде, полиция продолжает устанавливать его соучастников.