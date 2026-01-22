В Москве экс-сотрудник автосалона похитил 26 иномарок

По версии следствия, мужчина нашел в мессенджере скупщика краденого и договорился о сделке. Покупатель оплачивал товар и присылал эвакуаторы, которые беспрепятственно вывозили иномарки с территории стоянки. Семь похищенных автомобилей полицейские уже обнаружили в разных регионах России, поиск остальных продолжается.