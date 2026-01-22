Ричмонд
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Из-за плохой погоды его машину выбросило на обочину по пути в Конышевский район. Глава региона сообщил, что серьезно не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в автомобильную аварию. Глава региона находится в больнице, серьезных травм удалось избежать. Об инциденте политик сообщил в своем телеграм-канале.

ДТП произошло во время рабочей поездки в Конышевский район. Хиштейн пояснил, что машину занесло из-за сложных погодных условий и выбросило с трассы.

«Сейчас нахожусь в больнице. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий», — написал глава региона.

Других участников аварии нет, никто не пострадал. Из-за происшествия рабочая поездка и встречи с жителями района отменены, губернатор пообещал провести их после выздоровления.

