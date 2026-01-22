На Московском проспекте сломался трамвай, движение «троек» и «пятерок» заблокировано

В Калининграде на Московском проспекте сломался трамвай. Инцидент произошел возле универсама «Московский», из-за него оказалось заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 в оба направления. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».
«Троечки» временно пустили по кругу: Центральный парк — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — Центральный парк.
«Пятерочки» временно следуют по кругу: ул. Бассейная — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — ул. Бассейная.
Трамваи, находящиеся со стороны Южного вокзала, идут на ул. Дюнную. Так, исключено движение по ул. Октябрьской и Московскому проспекту.