Крупный пожар вспыхнул на рынке в Кстове

Горит торговый павильон.

Источник: Комсомольская правда

На территории городского рынка в Кстове днём 22 января произошёл крупный пожар. По словам местных жителей, огонь охватил павильон по продаже памятников. На место происшествия стянуты четыре пожарные машины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, расчётная площадь возгорания составляет 110 квадратных метров. Спасатели отмечают, что дым идёт из-под кровли здания.

Информации о пострадавших в результате пожара нет, данные о возможной причине возгорания пока не сообщаются. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня.