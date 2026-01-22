Экс-главу «Локомотива» начали судить за заказное убийство 23-летней давности

Экс-глава «Локомотива» Сергей Липатов признал вину в организации заказного убийства более 20 лет назад. По версии следствия, он заплатил киллерам $200 тысяч, чтобы устранить человека, требовавшего деньги за сохранение контрактов с РЖД.