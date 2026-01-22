Экс-главу «Локомотива» начали судить за заказное убийство 23-летней давности

В Подмосковье стартовал процесс по делу бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и экс-главы «Транстелекома» Сергея Липатова. Его обвиняют в организации заказного убийства, совершенного в 2002 году. Подсудимый полностью признал свою вину, сообщает «Коммерсантъ».
Рассмотрение уголовного дела началось в Одинцовском городском суде. Мотивом преступления стал конфликт с 52-летним Александром Фоминовым. Последний якобы требовал у Липатова регулярную плату за сохранение выгодных контрактов с РЖД.
Следствие установило, что Липатов отказался платить вымогателю и решил его убить. За выполнение заказа киллеры получили 200 тысяч долларов.
Преступление было совершено 15 марта 2002 года. Фоминова застрелили поздно вечером, когда он возвращался домой в дачный поселок «Аграрник» в Одинцовском районе.