Экс-главу «Локомотива» начали судить за заказное убийство 23-летней давности

Экс-глава «Локомотива» Сергей Липатов признал вину в организации заказного убийства более 20 лет назад. По версии следствия, он заплатил киллерам $200 тысяч, чтобы устранить человека, требовавшего деньги за сохранение контрактов с РЖД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье стартовал процесс по делу бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и экс-главы «Транстелекома» Сергея Липатова. Его обвиняют в организации заказного убийства, совершенного в 2002 году. Подсудимый полностью признал свою вину, сообщает «Коммерсантъ».

Рассмотрение уголовного дела началось в Одинцовском городском суде. Мотивом преступления стал конфликт с 52-летним Александром Фоминовым. Последний якобы требовал у Липатова регулярную плату за сохранение выгодных контрактов с РЖД.

Следствие установило, что Липатов отказался платить вымогателю и решил его убить. За выполнение заказа киллеры получили 200 тысяч долларов.

Преступление было совершено 15 марта 2002 года. Фоминова застрелили поздно вечером, когда он возвращался домой в дачный поселок «Аграрник» в Одинцовском районе.