В Приангарье шесть человек отравились хлором на предприятии

В прокуратуре Иркутской области заявили, что ЧП случилось на деревоперерабатывающем предприятии. В одном из его помещений «произошла сильная загазованность». В числе пострадавших — четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала. Ведомство проконтролирует ход и результаты доследственной проверки.