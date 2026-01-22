Ричмонд
В Приангарье шесть человек отравились хлором на предприятии

После увеличения концентрации хлора на одном из предприятий Братска шесть его работников обратились в больницу. Следственный комитет РФ проверяет, было ли допущено нарушение правил охраны окружающей среды на производстве (ст. 246 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

В прокуратуре Иркутской области заявили, что ЧП случилось на деревоперерабатывающем предприятии. В одном из его помещений «произошла сильная загазованность». В числе пострадавших — четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала. Ведомство проконтролирует ход и результаты доследственной проверки.