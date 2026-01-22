Ричмонд
Инженер Троеглазов назвал причину обрушения здания в Новосибирске

По мнению эксперта, надстройка могла не проходить расчётов на прочность, а аномальный снег стал последней каплей.

Источник: Om1 Новосибирск

Основной причиной обрушения здания на улице Наумова в Новосибирске могла стать незаконная надстройка второго этажа, не рассчитанная на снеговые нагрузки. Об этом в эксклюзивном комментарии изданию «Горсайт» заявил инженер-конструктор НГУ Игорь Троеглазов.

Эксперт считает, что трагедия произошла из-за нарушений в конструкции. «Так как по документам, второй этаж представлял собой незапланированную надстройку. По этой причине, она могла не проходить повторных расчётов на прочность и устойчивость, включая снеговую нагрузку», — пишет издание.

По мнению Троеглазова, стены надстройки были выполнены из неподходящих материалов. «Конструкция стен второго этажа, выполненная из сэндвич-панелей без достаточного количества опор, не обладает требуемой несущей способностью — такие панели не рассчитаны на восприятие дополнительных нагрузок от кровли или снежного покрова», — пояснил инженер.

Аномально снежная зима стала решающим фактором. «Под тяжестью снега крыша прогнулась и обрушилась внутрь здания», — отметил специалист. Он также добавил, что ситуацию усугубило «отсутствие технического обслуживания, включая регулярную очистку кровли от снега».

Напомним, в результате обрушения погиб один человек, двое пострадали. Следствие возбудило уголовное дело.