В Татарстане проверяют лицей, где ученик подсыпал химию одноклассникам

КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет лицей «Алгоритм» в казанском поселке Куюки, ученик которого подмешал химические вещества в газированный напиток и угостил им троих одноклассников, сообщает прокуратура Татарстана.
«По предварительным данным, накануне ученик лицея “Алгоритм” подмешал химические вещества в газированный напиток и угостил им троих одноклассников. С признаками отравления подростки госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.
Прокуратура Пестречинского района организовала в лицее проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности ведения образовательной деятельности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.