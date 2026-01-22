Ричмонд
В Татарстане проверяют лицей, где ученик подсыпал химию одноклассникам

В лицее в Куюки проводят проверку после отравления детей газировкой.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет лицей «Алгоритм» в казанском поселке Куюки, ученик которого подмешал химические вещества в газированный напиток и угостил им троих одноклассников, сообщает прокуратура Татарстана.

«По предварительным данным, накануне ученик лицея “Алгоритм” подмешал химические вещества в газированный напиток и угостил им троих одноклассников. С признаками отравления подростки госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Прокуратура Пестречинского района организовала в лицее проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности ведения образовательной деятельности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.