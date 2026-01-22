Ричмонд
В Татарстане школьник от скуки отравил трех одноклассников

В Татарстане трое лицеистов госпитализированы с отравлением. Причиной стала газировка, в которую их одноклассник тайком подмешал химический реактив.

Источник: РИА "Новости"

В Пестречинском районе Татарстана трое подростков попали в больницу после того, как выпили газированный напиток в лицее. Выяснилось, что их одноклассник добавил в бутылку химический реактив. Об инциденте сообщили в МВД и прокуратуре республики.

ЧП произошло 21 января 2026 года в лицее «Алгоритм». В перерыве между уроками школьник угостил приятелей газировкой. Вскоре трое подростков были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом.

Полицейские установили, что виновником происшествия стал одноклассник пострадавших. В беседе с сотрудниками МВД мальчик признался, что от скуки подмешал в напиток химический реактив, но друзей об этом не предупредил.

В отношении его матери составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Поведением школьника займется районная комиссия по делам несовершеннолетних.

Прокуратура Пестречинского района начала проверку в лицее. Надзорное ведомство оценит, как в учебном заведении соблюдаются меры безопасности.