В Улан-Удэ задержали банду, вовлекшую в проституцию трех несовершеннолетних

Группу задержали в июле 2025 года в одной из саун. При обыске изъяли телефоны, сим-карты и банковские карты. Организатора заключила сделку со следствием, признала вину и помогла раскрыть преступление. Уголовное дело против неё и сообщников направлено в суд. Женщина находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.