В Улан-Удэ задержали банду, вовлекшую в проституцию трех несовершеннолетних

— Она выступала администратором, а её сообщники — пятеро мужчин 20−30 лет — работали водителями, диспетчерами и охранниками. Они находили клиентов через интернет, а затем отвозили девушек по адресам на личных автомобилях, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Жертвами схемы стали десять девушек, трое из которых — несовершеннолетние. Их привлекали обещаниями большого заработка, а позже удерживали угрозами, требованиями денег и даже насилием. У многих жертв были серьёзные жизненные трудности: кредиты, проблемы с жильём.
Группу задержали в июле 2025 года в одной из саун. При обыске изъяли телефоны, сим-карты и банковские карты. Организатора заключила сделку со следствием, признала вину и помогла раскрыть преступление. Уголовное дело против неё и сообщников направлено в суд. Женщина находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.
