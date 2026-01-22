НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Дейнеко по делу о контрабанде сигарет. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что обыски также проводятся и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.