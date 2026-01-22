НАБУ подозревает во взятках трех высших чиновников погранслужбы Украины

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Дейнеко по делу о контрабанде сигарет. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что обыски также проводятся и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.
«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Среди подозреваемых: бывший председатель госпогранслужбы, генерал; начальник отдела пункта пропуска госпогранслужбы; бывшее служебное лицо госпогранслужбы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Уточняется, что подозреваемые в 2023 году организовали незаконную переправку сигарет в страны ЕС, за что регулярно получали взятки. В течение года, как утверждается, пограничники получили не менее 204 тысяч евро за беспрепятственный проезд 68 автомобилей.
«Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органов государств ЕС. Топ-чиновники госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы», — добавили в НАБУ.