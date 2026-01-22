Молдаванин пытался вывезти из Украины восьмерых уклонистов, не хотевших воевать: Всех задержали при попытке пересесть с одного грузовика на другой

После того как транспортное средство направили на дополнительный досмотр с использованием сканера, выяснилось, что водитель пытался пересадить людей в другой грузовик. Во втором грузовике уже находились их личные вещи. Все восемь скрывающихся — граждане Украины — задержаны. Расследование показало, что еще один молдаванин, 29 лет, помогал организовать пребывание мигрантов в Молдове и их дальнейший транзит в страны ЕС.