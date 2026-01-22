Молдаванин пытался вывезти из Украины восьмерых уклонистов, не хотевших воевать: Всех задержали при попытке пересесть с одного грузовика на другой

На КПП Паланка сотрудники таможни совместно с пограничниками пресекли попытку нелегального пересечения границы: восемь граждан Украины пытались попасть в Молдову, прячась в отсеке грузовика. За рулем машины был 44-летний молдаванин.
После того как транспортное средство направили на дополнительный досмотр с использованием сканера, выяснилось, что водитель пытался пересадить людей в другой грузовик. Во втором грузовике уже находились их личные вещи. Все восемь скрывающихся — граждане Украины — задержаны. Расследование показало, что еще один молдаванин, 29 лет, помогал организовать пребывание мигрантов в Молдове и их дальнейший транзит в страны ЕС.
Граждан Молдовы, участвовавших в схеме, задержали и поместили под арест на 30 дней. Самих мигрантов приняли в Молдове, и они подали официальные заявления на предоставление убежища.
По предварительным данным, каждый из мигрантов должен был заплатить 12 тысяч долларов за помощь в незаконном пересечении границы. Следствие предполагает, что за этим стояла трансграничная преступная группа с членами как в Молдове, так и в Украине.
Расследование продолжается, прокуратура ищет всех причастных к преступной схеме.
