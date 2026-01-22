Ростовчанка, ставшая мамой после аборта, потребовала больше трех миллионов

Жительница Ростова Виктория сегодня воспитывает троих детей в возрасте от 10 лет до двух лет. Однако становиться многодетной она не планировала. После развода женщина осталась одна с сыном и дочкой. Но так вышло, что встреча с бывшим мужем привела к новой беременности.
Во время УЗИ на сроке в 4,5 недели ей сообщили, что плод не развивается. В поликлинике дали направление на вакуумный аборт, который выполнили в одной из городских больниц.
А спустя время выяснилось, что беременность не была прервана. Женщина узнала об этом на сроке 14,5 недель. Ей пришлось в спешке готовиться к родам, после которых она подала в суд на медучреждения. Как пояснял специалист по медицинскому праву Алексей Пешков, ростовчанка выиграла дело, получила компенсацию в размере 470 тысяч рублей.
Недавно ситуацией заинтересовался юрист из Краснодарского края, специализирующийся конкретно на медицинских делах.
— Он сам вышел на меня и предложил на безвозмездной основе представлять в суде интересы старших детей, морально пострадавших от всей ситуации. Мне пришлось много времени проводить в больницах. Сын и дочь практически не видели меня. Был еще и такой момент: мама попала в больницу одна, а вернулась домой с малышом, — рассказала она.
Юристы вначале отправили письма с предложением урегулировать вопрос в досудебном порядке в соответствующие учреждения. Это ни к чему не привело.
Тогда был подан иск о взыскании 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда старшим детям в районный суд. Он оставил его без удовлетворения, однако дело будет повторно рассмотрено в апелляционной инстанции.
