Ростовчанка, ставшая мамой после аборта, потребовала больше трех миллионов

— Он сам вышел на меня и предложил на безвозмездной основе представлять в суде интересы старших детей, морально пострадавших от всей ситуации. Мне пришлось много времени проводить в больницах. Сын и дочь практически не видели меня. Был еще и такой момент: мама попала в больницу одна, а вернулась домой с малышом, — рассказала она.