В результате жуткого ДТП в Агрызском районе погибли три человека

На трассе столкнулись Kia Cerato и КамАЗ.

Источник: ГИБДД РТ

22 января 2026 года в Агрызском районе Республики Татарстан произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек.

По предварительной информации, авария случилась на 36-м километре автодороги «Псеево-Крынды» вблизи села Кичкетан. Водитель легкового автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель и двое пассажиров.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков. Организована проверка, в ходе которой будут установлены все детали и причины случившегося.