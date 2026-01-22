В результате жуткого ДТП в Агрызском районе погибли три человека

22 января 2026 года в Агрызском районе Республики Татарстан произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек.
По предварительной информации, авария случилась на 36-м километре автодороги «Псеево-Крынды» вблизи села Кичкетан. Водитель легкового автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель и двое пассажиров.
Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков. Организована проверка, в ходе которой будут установлены все детали и причины случившегося.