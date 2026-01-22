Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой на улице Гусарова

В салоне общественного транспорта в момент аварии находились более десяти человек.

Источник: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омске на ул. Гусарова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации ГИБДД, 64-летняя водительница автомобиля Тойота, выезжая со второстепенной дороги, не уступила путь автобусу маршрута № 45 и допустила столкновение.

В салоне общественного транспорта в момент аварии находились более десяти человек. К счастью, по предварительным данным, серьёзных последствий удалось избежать — на данный момент никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливая все детали и окончательные причины произошедшего. Проверка продолжается.

Ранее мы сообщали о ДТП в городке Нефтяников: легковой автомобиль въехал в столб на пешеходном переходе.