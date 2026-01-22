В Омске автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой на улице Гусарова

В Омске на ул. Гусарова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации ГИБДД, 64-летняя водительница автомобиля Тойота, выезжая со второстепенной дороги, не уступила путь автобусу маршрута № 45 и допустила столкновение.
В салоне общественного транспорта в момент аварии находились более десяти человек. К счастью, по предварительным данным, серьёзных последствий удалось избежать — на данный момент никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливая все детали и окончательные причины произошедшего. Проверка продолжается.
