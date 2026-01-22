В Ростовской области четырех бывших чиновников осудят за мошенничество

Правоохранительные органы задержали замглавы Ростовской области Константина Рачаловского 17 февраля прошлого года. Его посадили под домашний арест. Спустя несколько дней в СИЗО отправили советника губернатора Виктора Гончарова. Ему и Рачаловскому грозит наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Гончаров свою вину не признал.