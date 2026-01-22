На Ставрополье перед судом предстанут участники ОПГ

«Организатор и 11 участников преступной группы за денежное вознаграждение обеспечивали иностранным гражданам прохождение обязательного экзамена по русскому языку и истории России, находили для них адреса для формальной постановки на миграционный учет, а также способствовали изготовлению фиктивных трудовых договоров и медицинских заключений. С 2022 по 2024 год преступной группе удалось легализовать незаконное пребывание на территории Ставропольского края 659 иностранных граждан», — говорится в сообщении.