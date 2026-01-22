На Ставрополье перед судом предстанут участники ОПГ

«Организатор и 11 участников преступной группы за денежное вознаграждение обеспечивали иностранным гражданам прохождение обязательного экзамена по русскому языку и истории России, находили для них адреса для формальной постановки на миграционный учет, а также способствовали изготовлению фиктивных трудовых договоров и медицинских заключений. С 2022 по 2024 год преступной группе удалось легализовать незаконное пребывание на территории Ставропольского края 659 иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, дело стало первым в регионе в отношении участников организованного преступного сообщества в сфере миграции. Преступники действовали с апреля 2022 по июнь 2024 года. Один из обвиняемых — сотрудник МФЦ Пятигорска. Он помогал ускорить получение идентификационных номеров налогоплательщиков для иностранцев.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по ст. 210 (руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 1 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой), ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.
Канал незаконной миграции выявили и пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии. Ведется процесс аннулирования разрешительных документов, которые получили иностранцы при содействии преступного сообщества. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.