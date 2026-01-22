В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве

По данным полиции, в качестве залога они представили автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей под гарантии и обязательства фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана. Позже заемщик совершил формальные платежи на 205 тысяч рублей, но после этого обязательства выполнять перестал, хотя имел финансовую возможность.