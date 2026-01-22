В Обнинске задержали директора УК из-за смерти мужчины от ожогов горячей водой

«В Обнинске задержан директор управляющей компании “Обнинск”. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
20 декабря 2025 года житель Обнинска получил ожоги при подаче горячей воды, позднее он умер в больнице, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее власти Обнинска назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов и СМИ, о том, что минимум 20 человек в многоквартирных домах получили ожоги от горячей воды.