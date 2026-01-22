Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Обнинске задержали директора УК из-за смерти мужчины от ожогов горячей водой

КАЛУГА, 22 января. /ТАСС/. Глава управляющей компании, которая обслуживала многоквартирный дом в Обнинске, где местный житель получил ожоги горячей водой и умер, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«В Обнинске задержан директор управляющей компании “Обнинск”. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

20 декабря 2025 года житель Обнинска получил ожоги при подаче горячей воды, позднее он умер в больнице, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее власти Обнинска назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов и СМИ, о том, что минимум 20 человек в многоквартирных домах получили ожоги от горячей воды.