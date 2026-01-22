Ричмонд
В Амурской области возбудили дело о хищении топлива для отопления жилых домов

Военные следственные органы СК России расследуют уголовные дела в отношении должностного лица жилищно-коммунальной службы Михаила Ганжи и гражданки Анны Сидоровой, которые обвиняются в хищении котельного топлива для отопления жилых домов военного городка Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, что в период с 2022 по 2024 года государственный заказчик и АО «Русский уголь» заключили многомиллионные контракты на поставку твердого котельного топлива для отопления жилых домов в Амурской области. Обязанности по приемке топлива возлагались на Ганжу, а его доставке — на Сидорову.

Ганжа и Сидорова представили ложные документы об объемах продукции и совершили хищение топлива. В результате Минобороны России получил ущерб в особо крупном размере.

«Военными следственными органами СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовных дел находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СК завершил расследование дела о нарушении выполнения заказа для Минобороны.