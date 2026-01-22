В Амурской области возбудили дело о хищении топлива для отопления жилых домов

По данным следствия, что в период с 2022 по 2024 года государственный заказчик и АО «Русский уголь» заключили многомиллионные контракты на поставку твердого котельного топлива для отопления жилых домов в Амурской области. Обязанности по приемке топлива возлагались на Ганжу, а его доставке — на Сидорову.