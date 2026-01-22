В Екатеринбурге продлили арест троим сотрудникам рехаба Анны Хоботовой

В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил арест троим сотрудникам рехаба Анны Хоботовой. Напомним, что Алексея Пестерова, Елену Давыдову и Кирилла Чеботарева задержали 4 декабря 2025 года.
26 ноября 2025 года Следственный комитет проверил рехаб в поселке Исеть после госпитализации одного из подростков без сознания из аналогичного заведения в подмосковном Дедовске.
Как сообщил начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в коттедже под Екатеринбургом проходили «лечение» 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет. Их морили голодом и заставляли приседать по 100 раз.
— Суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 мая 2026 года включительно, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Все трое задержанных проходят по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего».