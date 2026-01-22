В Екатеринбурге продлили арест троим сотрудникам рехаба Анны Хоботовой

Как сообщил начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в коттедже под Екатеринбургом проходили «лечение» 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет. Их морили голодом и заставляли приседать по 100 раз.