В Екатеринбурге продлили арест троим сотрудникам рехаба Анны Хоботовой

В Екатеринбурге сотрудники рехаба Анны Хоботовой останутся в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил арест троим сотрудникам рехаба Анны Хоботовой. Напомним, что Алексея Пестерова, Елену Давыдову и Кирилла Чеботарева задержали 4 декабря 2025 года.

26 ноября 2025 года Следственный комитет проверил рехаб в поселке Исеть после госпитализации одного из подростков без сознания из аналогичного заведения в подмосковном Дедовске.

Как сообщил начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в коттедже под Екатеринбургом проходили «лечение» 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет. Их морили голодом и заставляли приседать по 100 раз.

— Суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 мая 2026 года включительно, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все трое задержанных проходят по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего».