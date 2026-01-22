Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже на ребенка напала стая бродячих собак

Следственный комитет начал проверку.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области организовало доследственную проверку после появления в соцсетях информации о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Центральном районе Воронежа. По предварительным данным, физических травм у несовершеннолетнего нет.

Инцидент произошел накануне у дома № 32 на улице 25 Октября. Взрослые связывают произошедшее с проблемой вывоза мусора в районе. По их утверждениям, отходы плохо убирают. Они привлекают голодных животных, которые регулярно собираются в этом месте.

Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.