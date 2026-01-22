В Воронеже на ребенка напала стая бродячих собак

Инцидент произошел накануне у дома № 32 на улице 25 Октября. Взрослые связывают произошедшее с проблемой вывоза мусора в районе. По их утверждениям, отходы плохо убирают. Они привлекают голодных животных, которые регулярно собираются в этом месте.