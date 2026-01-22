Экс-главу района Красноярского края арестовали по подозрению в коррупции

21 января в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщали ТАСС о задержании Любкина и руководителя управления капитального строительства Большеулуйского района Романа Степанова. Любкина подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Степанова — в посредничестве при ее получении (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), бизнесмена, имя которого пока не называют, — в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
«С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 2 месяца заместителя председателя Ачинского окружного совета депутатов, подозреваемого в получении взятки», — сообщили в прокуратуре, уточнив, что речь идет о Сергее Любкине. Он арестован до 20 марта. На тот же срок заключен под стражу предприниматель Степанов.
«В суде прокурор настаивал на заключении экс-главы под стражу, так как за 20 лет в должности он обзавелся широкими связями среди бывших подчиненных и должностных лиц муниципальных учреждений, знаком со свидетелями по делу. Это создает риски давления на них и воспрепятствования расследованию», — сообщили в прокуратуре. Сам бывший глава района свою вину отрицал и заявил, что состояние здоровья не позволяет ему находиться под стражей.
По информации следствия, в 2022 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории по улице Советской села Большой Улуй. Стоимость контракта составила более 32,7 млн рублей. Контроль за выполнением работ осуществляло МКУ «Управление капитального строительства». Работы не были выполнены в срок, о чем, по мнению следователей, Любкин узнал и предложил предпринимателю выполнить ремонт кровли его дома, взамен пообещав подписание отчетных документов без фактической приемки выполненных работ. Бизнесмен приобрел строительные материалы и через начальника управления капстроительства передал их главе, а также выполнил ремонт кровли дома, общей стоимостью более 500 тыс. рублей. На основании подписанных главой отчетных документов была произведена оплата подрядчику в полном объеме.