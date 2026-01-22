Экс-главу района Красноярского края арестовали по подозрению в коррупции

По информации следствия, в 2022 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории по улице Советской села Большой Улуй. Стоимость контракта составила более 32,7 млн рублей. Контроль за выполнением работ осуществляло МКУ «Управление капитального строительства». Работы не были выполнены в срок, о чем, по мнению следователей, Любкин узнал и предложил предпринимателю выполнить ремонт кровли его дома, взамен пообещав подписание отчетных документов без фактической приемки выполненных работ. Бизнесмен приобрел строительные материалы и через начальника управления капстроительства передал их главе, а также выполнил ремонт кровли дома, общей стоимостью более 500 тыс. рублей. На основании подписанных главой отчетных документов была произведена оплата подрядчику в полном объеме.