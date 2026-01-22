Суд подтвердил приговор по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове

Прежний приговор по делу о масштабном пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону оставили в силе. Об этом 22 января в соцсетях сообщают представители Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Решение вынесли на основании вердикта, утвержденного в октябре 2024 года в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону. Изначально подсудимыми были три человека. Один из троих участников дела — старший мастер участка — умер, в связи с этим наказание ему не назначалось.
Разбирательства в отношении экс-заместителя главы Пролетарского района, обвиняемой в халатности, также прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Начальнику филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы, но он также был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности дела.
Свою вину представитель энергокомпании не признал, вместе с адвокатами он оспаривал решение в апелляционном, а затем и в кассационном порядке. В кассации сторона защиты указала на недоказанность вины, также выразили сомнение в версии о коротком замыкании.
— Изучив материалы и заслушав доводы, судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения судебных решений и оставила кассационные жалобы без удовлетворения, — сообщает суд.
Напомним, пожар на Театральном спуске в Ростове-на-Дону случился летом 2017 года. По данным следствия, после короткого замыкания в районе переулка Чувашского огонь распространился на площади в 32,6 тысячи кв. метров в Пролетарском и Кировском районах города. Один человек погиб, имущественный ущерб жителям и организациям составил свыше 780 млн рублей.
