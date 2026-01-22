В Новосибирске после обрушения ТЦ с крыш 567 зданий убрали снег

В Новосибирске после обрушения здания магазина на улице Наумова мэрия организовала масштабные проверки состояния крыш. За одни сутки, 22 января, инспекторы осмотрели 567 объектов по всему городу.
Проверки проходили по поручению мэра Максима Кудрявцева. «Особое внимание уделялось скоплениям снега на плоскостных поверхностях кровель социальных, коммерческих и административных объектов», — сообщили в городской администрации.
По итогам рейда специалисты выявили нарушения и выдали предписания. «По выявленным нарушениям выдано 72 предписания собственникам зданий и управляющим организациям, направлено 164 требования о принятии мер по ликвидации снежных масс с кровель», — уточнили в мэрии.
В ведомстве подчеркнули, что зимой такие инспекции проводятся регулярно, но после трагедии в Первомайском районе работу усилили. «Работа была усилена в связи с обрушением в Первомайском районе, где, по предварительным данным, из-за скопления снега на крыше не выдержали конструкции торгового центра», — пояснили в мэрии.
Выездные проверки состояния крыш и их очистки от снега в районах города будут продолжены.