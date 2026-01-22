В Новосибирске после обрушения ТЦ с крыш 567 зданий убрали снег

В ведомстве подчеркнули, что зимой такие инспекции проводятся регулярно, но после трагедии в Первомайском районе работу усилили. «Работа была усилена в связи с обрушением в Первомайском районе, где, по предварительным данным, из-за скопления снега на крыше не выдержали конструкции торгового центра», — пояснили в мэрии.