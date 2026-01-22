В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий

На трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморского края столкнулись большегруз и автобус, который следовал из КНР. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Погибли три человека, все — россияне. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.