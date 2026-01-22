Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. ДТП с туристическим автобусом в Приморье, в котором погибли три человека, спровоцировало еще ряд аварий, в итоге повреждены еще четыре автомобиля, сообщила администрация Хасанского округа.

Источник: РИА "Новости"

На трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморского края столкнулись большегруз и автобус, который следовал из КНР. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, в котором находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Погибли три человека, все — россияне. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Данное происшествие спровоцировало еще ряд ДТП. Пострадали 4 автомобиля, оказавшихся на месте в момент столкновения», — говорится в сообщении.