В Татарстане вынесли приговор по делу об отравлении 89 рабочих «Нэфис Косметикс»

Виновной признана заведующая производством организации питания.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане суд вынес приговор по делу об отравлении 89 сотрудников предприятия «Нэфис Косметикс». Виновной признана заведующая производством организации питания.

Как установило следствие, по вине женщины в марте 2024 года произошло массовое отравление в столовой предприятия. В ходе проверки было выявлено более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, в Казани суд взыскал с бизнесменов более 500 000 рублей в пользу завода «КАМАЗ». Оказалось, что предприниматели незаконно использовали бренд автогиганта.