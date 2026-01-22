В Татарстане вынесли приговор по делу об отравлении 89 рабочих «Нэфис Косметикс»

Как установило следствие, по вине женщины в марте 2024 года произошло массовое отравление в столовой предприятия. В ходе проверки было выявлено более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и требований. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа.