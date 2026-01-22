Ричмонд
Школьник жестоко избил ногами девочку в бендерской школе: Маме жертвы прислали жуткое видео

Мать пострадавшей девочки рассказала, что сначала узнала о насилии от своего ребёнка, а позже, разбираясь в ситуации, получила видеозапись [видео]

В одной из школ Бендер произошел вопиющий случай — в раздевалке ученик жестоко напал на девочку, нанося ей удары ногами. Запись произошедшего быстро разошлась по соцсетям — видео снял школьник из того же учебного заведения.

Мать пострадавшей рассказала, что сначала узнала о насилии от своего ребёнка, а позже, разбираясь в ситуации, получила видеозапись.

Заявлений о буллинге ребёнка от матери несовершеннолетней в УВД Бендер ранее не поступало, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Несмотря на это, инспекторы ИДН с утра выехали в учебное заведение для проверки обнародованной информации и выяснения обстоятельств произошедшего.

Правоохранители опрашивают школьников, учителей и руководство образовательного учреждения. Устанавливают, имел ли место буллинг в отношении других детей, знали ли об этом педагоги и администрация, а также какие меры предпринимались.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении причастных лиц (за действия или бездействие) к установленной законом ответственности.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
