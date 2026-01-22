Два белоруса провернули аферу на три миллиона рублей с компьютерной игрой

Из материалов уголовного дела следует, что в 2022 году один из фигурантов в сговоре с иными лицами предложил своему знакомому «выгодный» бизнес-проект: выкупить лицензию на компьютерную игру, а потом инвестировать деньги в ее усовершенствование для дальнейшей продажи.