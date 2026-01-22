Два белоруса провернули аферу на три миллиона рублей с компьютерной игрой. Подробности сообщили в Службе информации прокуратуры города Минска.
Ведомство направило в суд уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Гродна и 26-летнего жителя Минска. Им было инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.
Из материалов уголовного дела следует, что в 2022 году один из фигурантов в сговоре с иными лицами предложил своему знакомому «выгодный» бизнес-проект: выкупить лицензию на компьютерную игру, а потом инвестировать деньги в ее усовершенствование для дальнейшей продажи.
«Однако за привлекательными обещаниями скрывался тщательно спланированный обман. Ни один из членов преступной группы не владел программным кодом данной видеоигры», — отметили в прокуратуре.
И добавили, что потерпевшему обвиняемые предоставляли фиктивные договоры, технические спецификации. Кроме того, ему предоставлялись ложные данные о привлекаемых к разработке проекта сотрудниках, которые якобы занимаются доработкой игрового продукта.
В ведомстве обратили внимание, что именно инсценировка работ, связанная с созданием новых персонажей, а также искусственно создаваемые технические проблемы были использованы для регулярного получения дополнительных денежных средств.
Кроме того, один из соучастников, который искусно исполнил роль потенциального иностранного покупателя программного обеспечения, смог побудить инвестора не прекращать инвестиции в заведомо нереализуемый проект. Не заподозрив подвоха, потерпевший и далее продолжал вкладывать деньги в несуществующую разработку.
«В результате преступной деятельности фигуранты завладели более 3 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Минска.
Фигуранты заключены под стражу.
