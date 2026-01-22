На границе Псковской области российские таможенники задержали гражданина Молдовы, который пытался незаконно вывезти в Литву крупный фрагмент бивня мамонта. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Бурачки».
В багаже автомобиля у мужчины обнаружили бивень весом более 4 кг, упакованный в пищевую пленку. Эксперты подтвердили, что это кость вымершего животного рода мамонтов Mammuthus. По оценкам, на мировом рынке ее стоимость превышает 500 евро.
У водителя не было таможенной декларации и разрешений на вывоз археологических и палеонтологических находок, что обязательно по закону. Мужчина утверждал, что просто передавал сумку знакомому и не знал о содержимом.
В отношении гражданина Молдовы возбудили административные дела за недекларирование и нарушение запрета на вывоз коллекционных и палеонтологических материалов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.
Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).
В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.
Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).