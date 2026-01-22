На трассе М-5 в Самарской области эвакуатор залетел под КамАЗ

В Самарской области на трассе М-5 произошло жесткое ДТП. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», о происшествии стало известно в 14.25. На 1173 километре трассы в Камышлинском районе столкнулись два автомобиля — КамАЗ и «Газель»-эвакуатор с легковушкой на борту.