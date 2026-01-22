Ричмонд
На трассе М-5 в Самарской области эвакуатор залетел под КамАЗ

В жестком ДТП в Самарской области чудом никто не пострадал.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области на трассе М-5 произошло жесткое ДТП. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», о происшествии стало известно в 14.25. На 1173 километре трассы в Камышлинском районе столкнулись два автомобиля — КамАЗ и «Газель»-эвакуатор с легковушкой на борту.

«К месту вызова были направлены расчет ПСЧ № 120, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Судя по опубликованным фото, «Газель» буквально залетела под КамАЗ так, что кузов был полностью смят. Несмотря на пугающие кадры, ДТП чудо обошлось без пострадавших. В обстоятельствах аварии развирается полиция.

А в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись четыре автомобиля.