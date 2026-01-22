Ричмонд
Стало известно о погибшем в рухнувшем ТЦ Новосибирска

Спустя сутки после обрушения торгового центра на улице Наумова, 26, журналисты побывали на месте трагедии. Под натиском снега рухнула крыша и второй этаж здания, под завалами оказались трое человек.

Источник: Сиб.фм

Одну женщину удалось спасти самостоятельно, вторую — с помощью МЧС. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Позднее спасатели обнаружили мужчину в крайне тяжелом состоянии. Медики провели реанимацию, однако спасти его не удалось. По данным МАСС, погибший родился в 1984 году, других сведений ведомство не предоставило.

Сотрудники магазинов, располагавшихся на втором этаже, сообщили, что погибший был мигрантом из стран ближнего зарубежья и трудился продавцом в магазине одежды и обуви. По данным 2Gis, точка называлась «Экономмаркет», в Яндекс. Картах — «Планета».

Магазин занимал значительную часть разрушенного этажа, торговал недорогой одеждой и обувью, преимущественно из Узбекистана. После трагедии информация об арендаторах была удалена из сервисов, связаться с владельцами не удалось.