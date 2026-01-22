Стало известно о погибшем в рухнувшем ТЦ Новосибирска

Одну женщину удалось спасти самостоятельно, вторую — с помощью МЧС. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Позднее спасатели обнаружили мужчину в крайне тяжелом состоянии. Медики провели реанимацию, однако спасти его не удалось. По данным МАСС, погибший родился в 1984 году, других сведений ведомство не предоставило.
Сотрудники магазинов, располагавшихся на втором этаже, сообщили, что погибший был мигрантом из стран ближнего зарубежья и трудился продавцом в магазине одежды и обуви. По данным 2Gis, точка называлась «Экономмаркет», в Яндекс. Картах — «Планета».
Магазин занимал значительную часть разрушенного этажа, торговал недорогой одеждой и обувью, преимущественно из Узбекистана. После трагедии информация об арендаторах была удалена из сервисов, связаться с владельцами не удалось.