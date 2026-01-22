Два человека пострадали в драке во время антивейп-рейда в Подмосковье

По данным правоохранителей, сообщение о драке в ТЦ на улице Свободы поступило в дежурную часть 21 января. Предварительно установлено, что между активистами общественного движения и администрацией торгового центра вспыхнула ссора.
На место вызвали охрану, которая вывела участников конфликта на улицу. Там словесная перепалка переросла в драку, в которой пострадали 35-летняя женщина и 51-летний охранник.
Источник агенства уточнил, что в происшествии оказались замешаны активисты «Здорового Отечества», которые пришли в ТЦ с антивейп-рейдом. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.