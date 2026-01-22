Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в драке во время антивейп-рейда в Подмосковье

Антивейп-рейд движения «Здоровое Отечество» в подмосковном Одинцове закончился дракой у торгового центра. В итоге пострадали два человека, полиция проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Одинцове конфликт в торговом центре закончился потасовкой с участием общественников. Инцидент произошел в ходе так называемого антивейп-рейда движения «Здоровое Отечество», сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, сообщение о драке в ТЦ на улице Свободы поступило в дежурную часть 21 января. Предварительно установлено, что между активистами общественного движения и администрацией торгового центра вспыхнула ссора.

На место вызвали охрану, которая вывела участников конфликта на улицу. Там словесная перепалка переросла в драку, в которой пострадали 35-летняя женщина и 51-летний охранник.

Источник агенства уточнил, что в происшествии оказались замешаны активисты «Здорового Отечества», которые пришли в ТЦ с антивейп-рейдом. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.