Два человека пострадали в драке во время антивейп-рейда в Подмосковье

В подмосковном Одинцове конфликт в торговом центре закончился потасовкой с участием общественников. Инцидент произошел в ходе так называемого антивейп-рейда движения «Здоровое Отечество», сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.