Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45

ЧП произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. Причины случившегося выясняются.