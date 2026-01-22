Ричмонд
Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 45. Об этом сообщила газета El Pa? s.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о 43 жертвах. Работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

ЧП произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. Причины случившегося выясняются.

Как передавала газета El Mundo, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид — Андалусия как возможной причине катастрофы.