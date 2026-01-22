Увезли к реке и избили: Жители Таганрога ради миллиона рублей похитили двух братьев

Оперативники задержали в Ростовской области двух подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Как сообщили в ГУ МВД по Донскому региону, силовики нагрянули домой к жителям Таганрога, родственникам возрастом 22 года и 27 лет.
По данным правоохранителей, они знали, что их знакомые — два брата — имеют при себе крупную сумму денег, и решили ее отобрать.
Задумав ограбление, они заманили братьев в свою «Ладу Гранту», отвезли на безлюдный берег реки в Неклиновском районе и, угрожая оружием, начали избивать и требовать деньги. Им нужен был миллион рублей.
Удалось ли похитителям отнять деньги, или миллион остался при пострадавших, не уточняется. Но, по словам источника, потерпевшие сами обратились в полицию с заявлением.
Правоохранители приехали к подозреваемым в ночное время и задержали, изъяв у них травматический пистолет, патроны к нему, мобильные телефоны, ноутбуки и другие вещественные доказательства.
— Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». По решению суда обоих задержанных взяли под стражу до выяснения обстоятельств случившегося, — прокомментировали в донском главке.
