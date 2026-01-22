Ричмонд
В Приднестровье сообщили об аварии на энергоблоке Молдавской ГРЭС

Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в ряде районов Приднестровья временно прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщили в правительстве Приднестровской Молдавской Республики.

Источник: AP 2024

Власти предупредили, что в период устранения неисправности возможны кратковременные отключения.

«Восстановление электроснабжения будет произведено в течение одного—двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача электроэнергии будет возобновляться по мере запуска энергоблока после завершения аварийных работ.

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявлял, что Приднестровье должно согласиться на решение энергетического кризиса без «российского фактора».

Также представители молдавской оппозиции и энергетического сектора заявляли, что разворачивающийся энергокризис в Молдавии будет усугубляться, а тарифы на электроэнергию продолжат расти.

