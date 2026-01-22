В Приднестровье сообщили об аварии на энергоблоке Молдавской ГРЭС

Власти предупредили, что в период устранения неисправности возможны кратковременные отключения.
«Восстановление электроснабжения будет произведено в течение одного—двух часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подача электроэнергии будет возобновляться по мере запуска энергоблока после завершения аварийных работ.
Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявлял, что Приднестровье должно согласиться на решение энергетического кризиса без «российского фактора».
Также представители молдавской оппозиции и энергетического сектора заявляли, что разворачивающийся энергокризис в Молдавии будет усугубляться, а тарифы на электроэнергию продолжат расти.