«Услышала жалобный скулеж, доносившийся из мусорного контейнера». Под Полоцком мужчина в порыве ярости убил собаку Нюру своей пожилой матери

«Раздраженный тем, что животное мешается под ногами, он несколько раз ударил, после чего выбросил собаку в мусорный контейнер. Мать попыталась вразумить сына и призвала не причинять более вред животному, однако ее слова не возымели эффекта. Разгневанный мужчина снова ударил питомца», — привели подробности в Следственном комитете.