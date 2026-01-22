Ричмонд
«Услышала жалобный скулеж, доносившийся из мусорного контейнера». Под Полоцком мужчина в порыве ярости убил собаку Нюру своей пожилой матери

Белорус выбросил в мусорный контейнер и убил собаку Нюру своей пожилой матери.

Источник: Комсомольская правда

Белорус выбросил в мусорный контейнер и убил собаку Нюру своей пожилой матери. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Согласно данным следствия, 16 декабря 2025 года девочка, играя во дворе многоэтажки, расположенной в деревне Фариново Полоцкого района, услышала жалобный скулеж, доносившийся из мусорного контейнера. Ребенок открыл крышку и увидел собаку. О случившемся девочка рассказала своим родителям.

В домовом чате выяснилось, что питомец — собака Нюра, которая принадлежит 70-летней местной жительнице. Хозяйка сразу же забрала животное. Вернувшись домой, пенсионерка выяснила, что в ее отсутствие сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наступил на собаку.

«Раздраженный тем, что животное мешается под ногами, он несколько раз ударил, после чего выбросил собаку в мусорный контейнер. Мать попыталась вразумить сына и призвала не причинять более вред животному, однако ее слова не возымели эффекта. Разгневанный мужчина снова ударил питомца», — привели подробности в Следственном комитете.

Полученный травмы привели к гибели животного, пенсионерка обратилась в милицию. Из патологоанатомического заключения следует, что собака погибла от разрыва печение, которое было получено в результате побоев.

В отношении 46-летнего белоруса было заведено уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.

