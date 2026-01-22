Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП в Приднестровье: Из-за аварии на одном из энергоблоков МГРЭС тысячи жителей региона остались без света и тепла на несколько часов

На восстановление подачи электроэнергии потребовалось несколько часов [видео]

Источник: Комсомольская правда

На Молдавской ГРЭС 22 января 2026 около 15:00 произошла авария на одном из энергоблоков, из за чего прекратилась подача электроэнергии в отдельные районы Приднестровья.

СМИ левобережья сообщают, что отключения электричества фиксируют по всему Приднестровью.

Сообщения о временном отсутствии света поступали со всех регионов: где-то без электричества остаются отдельные дома, а где-то — целые улицы и микрорайоны, передают СМИ Приднестровья.

В Слободзейском районе, в детском саду в посёлке Красное — родители одевали детей, подсвечивая фонариками.

В центре Тирасполя без света осталась поликлиника. Пациентам звонили, чтобы они успели попасть на приём до наступления темноты.

Так же температуру горячей воды и в системе отопления понизили до устранения аварии на МГРЭС.

Минздрав ПМР сообщил, что в больницах свет есть.

Пациентам звонят, чтобы они успели попасть на приём до наступления темноты. Фото: соцсети.

Только после 5 вечера поломку удалось устранить, и электричество начали давать в дома и организации Приднестровья.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Отключите телефон, вы отправите видео в ФСБ»: В Кишиневе полицейский запретил женщине снять на смартфон кортеж президента Албании и обвинил в сотрудничестве с российскими службами.

Бредовый аргумент представителя полиции про отправку видео в ФСБ (далее…).

Правительство Молдовы обвинило в высоких счетах за отопление советскую архитектуру: Не рассчитана она на завышенные тарифы, коррупцию и еле теплые батареи.

В министерстве энергетики нашли еще один повод пнуть СССР (далее…).

Президент Молдовы хочет, чтобы на суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки.

За время суда Анну Михалаки выгнали с работы учителя, потребовали освободить служебное жильё, подвергли травле и требовали уехать из Молдовы (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше