ЧП в Приднестровье: Из-за аварии на одном из энергоблоков МГРЭС тысячи жителей региона остались без света и тепла на несколько часов

На Молдавской ГРЭС 22 января 2026 около 15:00 произошла авария на одном из энергоблоков, из за чего прекратилась подача электроэнергии в отдельные районы Приднестровья.
СМИ левобережья сообщают, что отключения электричества фиксируют по всему Приднестровью.
Сообщения о временном отсутствии света поступали со всех регионов: где-то без электричества остаются отдельные дома, а где-то — целые улицы и микрорайоны, передают СМИ Приднестровья.
В Слободзейском районе, в детском саду в посёлке Красное — родители одевали детей, подсвечивая фонариками.
В центре Тирасполя без света осталась поликлиника. Пациентам звонили, чтобы они успели попасть на приём до наступления темноты.
Так же температуру горячей воды и в системе отопления понизили до устранения аварии на МГРЭС.
Минздрав ПМР сообщил, что в больницах свет есть.
Пациентам звонят, чтобы они успели попасть на приём до наступления темноты. Фото: соцсети.
Только после 5 вечера поломку удалось устранить, и электричество начали давать в дома и организации Приднестровья.
