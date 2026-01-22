Ричмонд
Мужчина сломал ребра, когда упал с «Эйфелевой башни» под Саратовом

Рассказ пациента о падении с Эйфелевой башни вызвал тревогу у медиков в Саратовской области. Однако выяснилось, что причиной перелома двух ребер стала уменьшенная копия из парка в Хвалынском районе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Саратовской области госпитализировали мужчину, чей рассказ об обстоятельствах травмы поначалу шокировал врачей. Пациент заявил, что упал со знаменитой парижской башни, предварительно посетив Тадж-Махал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Врачи из Балаково заподозрили у пациента бред, когда тот начал рассказывать о своих приключениях. Мужчина утверждал, что сначала любовался Тадж-Махалом и статуей Христа-Искупителя, а затем сорвался с Эйфелевой башни.

Ситуация прояснилась, когда пациент предъявил врачам фотографии со своего телефона. Оказалось, что мужчина посетил парк в Хвалынском районе, где собраны уменьшенные копии мировых достопримечательностей.

Неудачное восхождение на саратовскую копию французской достопримечательности закончилось вполне реальными травмами: врачи диагностировали у путешественника перелом двух ребер и многочисленные ушибы. Сейчас он находится под присмотром медиков.