У Хинштейна после ДТП выявили перелом бедренной кости

КУРСК, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в Московскую клинику он отказался.

Источник: © РИА Новости

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также он выразил благодарность медикам, областной клинической больнице и скорой помощи, которая оперативно его доставила в медучреждение, и Минздраву РФ, добавив, что отказался уезжать на лечение в Москву.

