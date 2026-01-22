У Хинштейна после ДТП выявили перелом бедренной кости

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.