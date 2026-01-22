Ричмонд
Зеленский призвал Европу перестать быть «салатом» из малых государств и стать «глобальной силой»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призывая Европу к единству и глобальному лидерству. Написал глава Киева в своем telegram-канале.

Зеленский выступил за сплоченную и влиятельную Европу на форуме.

«Мы не должны соглашаться с тем, что Европа — это лишь “салат”. Европа может и должна быть глобальной силой. Не той, что поздно реагирует, а той, что определяет будущее», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

В своем обращении он также подверг критике текущее положение дел, сравнив Европу с набором разрозненных государств. По его мнению, для преодоления вызовов континенту необходимы смелые и своевременные действия, а не только дискуссии.

